Держдеп США прокоментував плани ФСБ РФ допитати співробітників посольства США Сілліна Джеффрі та Бернстайна Девіда в рамках справи щодо екс-співробітника американського консульства у Владивостоці Роберта Шонова і закликав дотримуватися Віденської конвенції.Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу."Росія, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, зобов’язана ставитись до дипломатів з належною повагою і вживати всіх необхідних заходів для запобігання посяганням на їх свободу або гідність, і ми очікуємо, що РФ виконає це зобов’язання", – йдеться у заяві офіційного представника. Держдепартаменту США Меттью Міллера.США вважають абсолютно безпідставними звинувачення на адресу Роберта Шонова і зазначають, що він працював у компанії, яка на контрактній основі надавала послуги посольству у суворій відповідності до російських законів та правил. Держдепартамент США також рішуче протестує проти спроб залякувати та переслідувати його співробітників.Що цьому передувалоРоберт Шонов був затриманий у Росії у травні. Напередодні, 28 серпня, ФСБ поширила подробиці кримінальної справи. Його звинувачують у співпраці з іноземною державою. За версією ФСБ, він за винагороду збирав для посольства США відомості про військову операцію та протестні настрої громадян Росії. Роберту Шонову загрожує до восьми років ув’язнення. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.