Президент Володимир Зеленський анонсував проведення нового засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому планують обговорити два завдання.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Facebook."На наступну Ставку – два завдання", – йдеться у заяві.За його словами, учасники заслухають звіт щодо підготовки до зими. Мова йде про різні аспекти, зокрема безпекові."Друге: програма підготовки до застосування нових бойових літаків. Політично вже все зроблено. Домовленості є. Ключове тепер – це якісно та швидко підготувати інфраструктуру. І це вже військове завдання", – додав президент.Навчання на F-16 та передача винищувачів УкраїніНагадаємо, що 18 серпня стало відомо про схвалення США передачі Україні літаків F-16 з Данії та Нідерландів. Радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що Україна отримає винищувачі після завершення навчання пілотів.Також глава Міноборони Резніков зазначив, що наші пілоти, інженери та техніки вже розпочали навчання на американських винищувачах F-16.Нідерланди мають надати Україні 42 винищувачі, а Данія – ще 19. При цьому першу групу винищувачів F-16 від Данії Україні отримає ще до Нового року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.