Період заготівлі продуктів на зиму в самому розпалі, а значить – консервація таких популярних овочів, як помідори та огірки, триває. І майже кожен кулінар має свій власний секрет для маринаду. Саме він робить овочі хрусткими, смачними та пікантними.Які пропорції ідеального маринаду для консервації огірків – читайте в матеріалі Styler.Маринади для огірківБільшість маринадів мають у своєму складі такі продукти: сіль, цукор, оцет та вода. У різних рецептах можна побачити й додаткові – парасольки кропу, часник, листочки дерев, запашний та чорний перець, корінь хрону.Якщо в кожну банку додати ці інгредієнти, огірки будуть з більш гострим або пікантним смаком.Але від основної рецептури залежить найважливіше – як довго стоятимуть ваші огірки взимку та наскільки приємним буде у них смак.Ідеальна пропорція для закрутки огірків Огірки середнього та невеликого розміру Лавровий лист – по 2 листочки на банку Перець запашний – по 6 горошин на банку Перець чорний – по 2 горошини на банку Морква – по 1-2 кружечки на банку Часник – по 1 зубчику на банку Хрін – по шматочку кореня хрону на банку По 1 парасольці кропу на банку Листя дуба – по 1-2 шт. на банку Листя смородини чи іншого фруктового куща – по 1-2 шт.На маринад у 5 л води: 1,5 л оцту 8-10% 10 столових ложок цукру 5 столових ложок соліЯк зробити маринадВоду налийте у велику каструлю, додайте сіль, оцет та цукор. На кожен літр води вам необхідно 1,5 столові ложки солі та 2 столові ложки цукру. Каструлю поставте на вогонь і доведіть до кипінняОгірки попередньо варто замочити у холодній воді на 1,5-2 години. Потім воду злити.Візьміть підготовлені банки й в кожну покладіть моркву, хрін, перець запашний і чорний, листя дуба, ягідних кущів і лавровий, а також часник.Далі покладіть у кожну банку огірки та залийте гарячим маринадом. Закрутіть банки та стерилізуйте їх 5 хвилин. Потім перевірте кришки та залиште банки остигати, перевернувши їх дном нагору.До речі, ми писали про те, як зробити бюджетну заготівлю на зиму для борщу.А ще розповідали про те, який секретний інгредієнт для хрустких огірків використовували наші бабусі.