У Німеччині суд оштрафував депутата міськради Баден-Бадена, який маркером намалював свастику та написав непристойні слова на двох автомобілях з українськими номерами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.У прокуратурі повідомили, що депутата оштрафовано на 50 денних ставок за "використання символіки неконституційних організацій" та застосування інвективної лексики. На жаль, сума штрафу тримається у секреті.Інцидент стався у січні та березні у підземному гаражі у Баден-Бадені. Якщо депутат не звернеться до суду з апеляцією, то штраф набуде чинності 8 вересня."Зелені", "Християнсько-демократична спілка" (ХДС), а також "Вільні громадяни Баден-Бадена" різко засудили інцидент і закликали депутата подати у відставку."Для мене цей процес обурливий. Якщо звинувачення підтвердяться, цій людині доведеться піти у відставку", – заявив лідер фракції ХДС у муніципальній раді Ансгар Гернсбек.Міська влада Баден-Бадена все ще підбирає відповідне покарання для депутата ради. Поки вони не ухвалять рішення, коментувати це питання не хочуть. Також немає інформації, до якої партії належить чоловік.Допомога Німеччині для УкраїниНімеччина з перших місяців повномасштабного вторгнення РФ є одним із лідерів серед країн, які надають українським військам допомогу.Зокрема, Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard більш старої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.У пакеті допомоги від 9 серпня Німеччині передала Україні ще дві пускові установки ЗРК Patriot.При цьому 17 серпня Німеччина передала Україні пускові установки для посилення протиповітряної оборони та переносні радари. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.