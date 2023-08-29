У Румунії автобус сполученням Констанца-Одеса із 40 українцями потрапив в аварію, внаслідок пошкодження отримали 12 людей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24 .Аварія сталася у Неводарі. За попередніми даними, автобус врізався в обмежувач висоти. Повідомляється, що відомо щонайменше про 12 постраждалих. Наразі до лікарні доставлено шістьох дорослих із травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще 6 людей пройшли медичне обстеження на місці та відмовилися від перевезення до лікарні.На місце події прибули понад 10 бригад швидкої допомоги, а також кілька пожежних машин та евакуатор. ДТП з українцями у ЄвропіНагадаємо, що ввечері 25 серпня поблизу міста Латізана на трасі A4 на півночі Італії сталася ДТП. Автобус із українськими туристами зіткнувся з польською фурою.Італійські ЗМІ з посиланням на місцеву владу повідомляли, що внаслідок аварії постраждали 15 людей, із них семеро дітей. Як заявляли журналісти, трьох українців у тяжкому стані доставили гелікоптерами до лікарень в Удіні та Трієст.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.