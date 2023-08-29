Російські загарбники в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті атаки постраждали три людини.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.За день, 28 серпня, війська РФ 23 разів обстріляли населені пункти в прикордонних районах області.Росіяни обстріляли Середино-Будську громаду з міномету. Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративне приміщення, міську бібліотеку та приватний житловий будинок.Крім того, через російський обстріл отримали поранення троє цивільних мешканців.До того ж окупанти з території РФ по Великописарівській громаді з двох гелікоптерів здійснили пуск некерованих авіаційних ракет. Внаслідок авіаудару пошкоджено приватний житловий будинок та літню кухню. Також був обстріл з СПГ. Також загарбники здійснили авіаційний обстріл з літака керованими авіаційними бомбами по Краснопільській громаді. Також росіяни били з мінометів та артилерії. Удари РФ по Сумській областіНаселені пункти Сумської області у прикордонних районах практично щодня зазнають російських обстрілів. Загарбники для своїх атак активно використовують міномети та артилерію, а також дрони та інші види озброєнь.23 серпня війська РФ поцілили ударним дроном "Шахед" у школу в Сумській області, і в результаті ворожої атаки четверо людей загинули, ще стільки ж отримали поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.