Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна в питання звільнення цивільних із російського полону потребує залучення третьої країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еlmundo.Керівник МЗС зазначив, що залучення третьої країни дає можливість використовувати "дипломатію маятника" з Росією. Він відзначив, що це дуже важливо в питанні захисту людських життів. "Питання цивільних заручників – це велике страждання, і тому ми щодня намагаємося звільнити цих людей, цей процес відрізняється від обміну військовополонених", – сказав Кулеба.Обмін полоненимиПрезидент України Володимир Зеленський розповів, що деякі категорії людей особливо складно повертати з полону, йдеться зокрема про цивільних.У квітні керівник ГУР Кирило Буданов зазначав, що сторони обговорюють можливість обміну полоненими "всіх на всіх".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.