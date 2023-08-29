Українські військові в Польщі пройшли курс навчання цивільно-військового співробітництва за стандартами НАТО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.Повідомляється, що навчання проводилося на базі Центру підготовки до іноземних місій польських збройних сил у рамках багатосторонньої співпраці з представниками США, Британії, Італії та Польщі. У курсі взяли участь військовослужбовці всіх рівнів військового управління, від тактичного до стратегічного.Протягом тижня українські військові вивчали планування та проведення заходів цивільно-військового співробітництва, основи міжнародного гуманітарного права, розглядали процес ухвалення військових рішень.Крім того, офіцери ЗСУ навчилися основ розгортання та функціонування центрів цивільно-військової співпраці, а також переймали міжнародний досвід цивільно-військової взаємодії та захисту цивільного населення у збройних конфліктах.Допомога Польщі УкраїніЗ початком повномасштабного вторгнення РФ Польща надає Україні різносторонню допомогу. Так, у Польщі на бронетанковому заводі Bumar-Łabędy почали ремонтувати українські танки Т-64.Крім того, Польща організувала роботу прихованої майстерні, яка займається ремонтом переданих Україні САУ Krab.Також ми писали, що Україна та Польща домовилися про спільне виробництво танкових снарядів калібру 125 мм.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.