Успішний рух Сил оборони на Таврійському напрямку триває. Артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1218 вогневих завдань.Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.За його словами, за останню добу втрати ворога склали 293 особи: безповоротні – 50, поранені – 243. Крім того, українські військові знищили 25 одиниць військової техніки росіян. Зокрема: один танк, чотири ББМ, девʼять артилерійських систем та мінометів, один ПТРК, один БпЛА, девʼять одиниць автомобільної техніки.Також Сили оборони знищили пʼять складів боєприпасів, один пункт управління та один контрольно-спостережний пункт росіян. Наступ УкраїниЦього літа українські військові активізували наступальні дії на півдні та сході України. Захисники просувають на флангах Бахмутського напрямку, де вже довгий час точаться активні бойові дії.Також ЗСУ змогли просунутися у Запорізькій області та на заході Донецької області, де звільнили понад 10 населених пунктів.При цьому нещодавно ЗСУ зайшли у населений пункт Роботине Запорізької області. Аналітики ISW вважаються, що ЗСУ наблизились до чергової лінії оборони росіян в Запорізькій області, а бійці просуваються через найскладнішу ділянку оборонних позицій окупантів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.