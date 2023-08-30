Міністерство оборони РФ повертається до більш стриманого варіанту висвітлення вторгнення в Україну, одночасно намагаючись піддавати цензурі скарги з лінії фронту та повідомлення про настання України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.Міністерство оборони Росії нещодавно змінило стиль своїх щоденних репортажів, щоб зменшити щоденний обсяг інформації про війну. Раніше МО РФ випускало щоденний ситуаційний звіт, який відрізнявся від окремих зведень прес-служб кожного російського угруповання військ.Однак 29 серпня прес-служби кожного російського угруповання військ замість власних оригінальних зведень опублікували текст, безпосередньо скопійований із загального щоденного ситуаційного зведення.Міністерство оборони Росії послідовно намагалося запровадити інформаційну політику, яка б забезпечувала обмежену інформацію про лінії фронту протягом усієї війни. Зміни у репортажах Міноборони Росії, якщо ця тенденція збережеться, можуть відбивати його ширші зусилля щодо цензури російських репортажів про війну.Ключові висновки ISW : ЗСУ 29 серпня просунулися в районі Бахмута, а також на півдні Запорізької області. Російські джерела продовжували висловлювати стурбованість з приводу вразливості армії РФ у Запорізькій області. Російські блогери п’ятий день поспіль звинувачують Міністерство оборони Росії у спробі приховати стурбованість щодо жорстокого поводження з бригадою Південного військового округу з окупованої частини Херсонської області. Держдепартамент США оголосив про новий пакет військової допомоги Україні 29 серпня. Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кременна та в районі Бахмута. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.