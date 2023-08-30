Внаслідок нічної російської атаки на Київ у Дарницькому та Шевченківському районах столиці зафіксували падіння уламків. Виникли пожежі, попередньо, загинуло 2 людини.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка в Telegram. За даними очільника Києва, у Дарницькому районі уламки ракети впали на дах торгового приміщення. Також, падіння уламків зафіксували у Шевченківському районі на територію нежитлової забудови. "Екстрені служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється", – йдеться у повідомленні КМВА.Віталій Кличко повідомив, що на виклики за двома адресами у Шевченківський район виїхали медики. За адресами викликів, наразі, постраждалих не виявили.Внаслідок падіння уламків виникли пожежіЯк зазначає мер столиці, виникла пожежа у Дарницькому районі через падіння уламків на дах торгового приміщення. Також, сталося загоряння в адмінбудівлі Шевченківського району. На місцях працюють пожежно-рятувальні служби.Також, в КМДА повідомили про ще одне місце падіння уламків в Шевченківському районі. Там є загоряння на відкритій місцевості.Через ракетну атаку загинуло двоє людейЗа даними КМДА, внаслідок падіння уламків в Шевченківському районі столиці, на територію підприємства, попередньо, загинуло 2 людини, ще одна отримала ушкодження"В нежитловій забудові, виявили двох загиблих чоловіків", – зазначив Кличко. Кількість постраждалих зросла до 2 людей, пожежно-рятувальні служби продовжують працювати в Дарницькому та чотирьох місцях у Шевченківському районах.За оновленою інформацією КМДА, поранення отримали троє людей, двох госпіталізовано.Нічна атака РФ по УкраїніСьогодні вночі, 30 серпня, російська окупаційна армія здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Про роботи сил протиповітряної оборони повідомлялося в Києві, Черкаській та Кіровоградській областях, Одесі та області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.