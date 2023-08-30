Спека ще триматиметься у більшості регіонів України. Але вже сьогодні, 30 серпня, трохи легше стане на заході.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."30 серпня, наприклад, у західних областях нарешті знизиться температура повітря до милосердної, +24…+28 градусів", – розповіла вона, додавши, що цьому допоможуть дощі.Але з іншого боку, за даними Діденко, саме в цьому регіоні в Україні "подекуди очікуються сильні зливи, шквали і навіть град".На решті території, як зазначила синоптик, ще без опадів, хіба вранці місцями з опадами можуть бути Вінницька, Житомирська, Київська області."Але вдень – лише на заході", – констатувала вона.Погода в КиєвіУ столиці вранці очікується "щось схоже на дощ", вдень – ще сухо й спекотно.Спека в УкраїніСпека ще триватиме в більшості областей, трохи слабше буде в східній частині. Крім того, за прогнозом Діденка, на ослаблення спеки варто чекати на початку вересня. Зазначимо, у Києві 28 серпня було оновлено три температурні рекорди. Кліматична норма була перевищена на 8 градусів.Через спеку українці 28 серпня рекордно споживали електроенергію. Попередній показник, встановлений 21 серпня, було перевищено 1,2%. Через це довелося з 19:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.