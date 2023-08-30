Православна церква вшановує 30 серпня пам’ять святого мученика Мирона, який був пресвітером і жив у Греції у III столітті.Що не можна робити цього дня, які є прикмети та кого потрібно привітати з іменинами – читайте у матеріалі Styler.Що відзначають 30 серпняСвятий Мирон помер у 250 році за віру за імператора Декії. День його смерті став спеціальною датою, коли допомагають вдовам, сиротам та всім знедоленим.У народних повір’ях 30 серпня вважається першим днем, коли починає опадати листя. Першими вони опадають з берези, потім з липи та черемхи.Цього дня роблять заготівлі на зиму, а щоб вони були смачними та не зіпсувалися – не можна ходити до церкви, на цвинтарі та поминати чорта.На Мирона продовжують сівбу ярих, удобрюють ґрунт, в’яжуть снопи, збирали овочі.Головні прикмети на МиронаСонце в хмару сідає – чекай на негоду найближчими днями.Журавлі полетіли на південь – на Покров буде мороз.Птахи відлетіли у теплі краї – скоро похолодає.Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то буде тепле.День вважається невдалим для сватання, весілля та заручин.Що не можна робити у цей деньНа Мирона не можна довго дивитись у дзеркало.Не можна цього дня ходити на могилу та згадувати дияволаНа Мирона краще не планувати весілля та сватання – шлюб довго не протримається.Цього дня не можна чаклувати, ворожити та довго дивитися у дзеркало.Хто святкує день ангелаІменини сьогодні святкують: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна, Пилип.До речі, раніше ми писали про те, як виглядає новий церковний календар на вересень 2023 року.