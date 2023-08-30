У Києві було чутно вибухи під час повітряної тривоги, у КМВА повідомляють про роботу сил ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА."У столиці працює ППО", – йдеться у повідомленні КМВА.У Київській ОВА, у свою чергу, закликали дотримуватися інформаційної тиші, а також наскільки можна перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, або дотримуватися правил "двох стін".Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що у столиці лунали вибухи.Повітряна атака РФ по УкраїніОкупанти продовжують удари ракетами і дронами по території України. Сьогодні вночі, 30 серпня , вибухи лунали у Києві та Одесі . На Одещині працювали сили ППО.Крім того, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Черкаській та Кіровоградській областях. Повідомляється, що у регіонах працювали українські сили ППО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.