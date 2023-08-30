З огляду на безпекові умови частина із 13 тисяч шкіл з 1 вересня працюватиме в дистанційному або змішаному форматах.Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.Представник міністерства освіти зазначив, що 2,5 тисячі закладів середньої освіти працюватимуть дистанційно. Йдеться, зокрема про школи, які були переміщені з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей."Із 13 тисяч шкіл, які в цілому функціонують по Україні, на 1 вересня 6,5 тисячі будуть працювати у звичайному форматі, 3,8 тисячі шкіл – у змішаному", – сказав Сташків.Підготовка до навчального рокуУ КМДВА повідомили, що в школах столиці розглядають можливість введення другої зміни або змішаної системи навчання для учнів старших класів через недостатню кількість укриттів.Також, у навчальній програмі цього року відбудуть певні зміни. Для того, щоб надолужити всі прогалини, в Україні розробили алгоритм дій. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.