Європейський Союз розгляне варіанти прискорення постачання Україні обіцяного мільйона артилерійських снарядів.Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає РБК-Україна з посиланням на Європейську правду.Він зазначив, що наразі союзники передали близько 224 тисячі артилерійських снарядів і ще приблизно 2300 ракет зі своїх запасів. Крім цього, триває робота на двох інших "треках": заключаються контракти з приватними підприємствами і ведуться роботи щодо розширення внутрішнього виробництва.Щоб прискорити процес, ЄС розглянуть альтернативні способи постачання снарядів, наприклад, запропоновану Словаччиною можливість модернізувати застарілі снаряди."Якщо країни-члени не в змозі надати більше зі своїх запасів, для них це - лише стимул збільшити виробничі потужності і зробити це швидше і якісніше", – підкреслив Боррель.Мільйон снарядів від ЄСВ березні цього року в ЄС ухвалили рішення про передачу Україні мільйона снарядів упродовж 12 місяців. План включає в себе роботу на трьох "треках": надання з власних запасів; укладання контрактів із приватними компаніями; розширення власного виробництва.Також на початку червня Європарламент підтримав документ про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет. У липні європейський план з розширення виробництва боєприпасів та ракет набув чинності.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.