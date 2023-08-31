Збройні сили Північної Кореї заявили про запуск балістичних ракет під час навчань з тактичного завдання ядерних ударів для імітації атак по основних командних центрах і аеродромах у Південній Кореї.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.В армії КНДР також додали, що метою навчання є "дати ворогам чіткий сигнал".Зазначимо, що дані запуски ракет відбулися за день до завершення спільних військових навчань Південної Кореї та США.Згідно з повідомленням Корейського центрального інформаційного агентства Північної Кореї (KCNA), лідер КНДР Кім Чен Ин раніше у вівторок спостерігав за навчаннями з підготовки свого вищого командування "до тотальної війни" з Південною Кореєю.Також північнокорейські військові заявили, що навчання імітували відбиття раптового вторгнення, а потім початок контратаки з метою зайняти "всю територію південної половини".

КНДР запустила ракети для імітації ядерних ударів по Південній Кореї (фото: reuters.com)КНДР нарощує ракетне озброєння та проводить запускиНагадаємо, що 30 серпня стало відомо про запуск КНДР балістичної ракети у бік Японського моря. А перед цим північнокорейська ракета після запуску 23 серпня пройшла повітряний простір Японії та продовжила рух у бік Тихого океану.Зазначимо, що Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет у бік Східного та Жовтого морів. Нещодавно лідер КНДР Кім Чен Ин видав наказ наростити виробництво озброєння для "удосконалення боєздатності".Тим часом Північна Корея двічі намагалася вивести на орбіту "військовий супутник-шпигун" Malligyong-1. Це відбувалося 31 травня та 23 серпня, і обидва рази – невдало. Наразі Південна Корея та США шукають уламки ракети на дні моря.Раніше президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що армія його країни має надати пріоритет розвитку можливостей стримування проти ядерних та ракетних загроз КНДР.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.