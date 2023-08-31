У тимчасово окупованому Криму пролунали звуки вибухів у районах Старокримського полігону на сході півострова та аеродрому в Кіровській втомі 31 серпня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал “Кримський вітер”.Окрім вибухів, місцеві жителі у мережі також повідомляють про стрілянину у цих районах.При цьому наголошується, що представники окупаційної "адміністрації" та гауляйтери "про навчання не попереджали, для "утилізації" рано".Офіційних заяв щодо того, що відбувається в цих районах, поки що немає.

Місце розташування "Старокримського" полігону в тимчасово окупованій АРК (фото: google.com/maps)Вибухи у районі Старокримського полігонуВарто зазначити, що "бавовна" трапляється у цьому районі вже не вперше. Так, 19 липня у Кіровському районі біля села Кринички також лунали вибухи, і повідомляли про нібито "прильоти" на територію Старокримського полігону, після чого відбулася детонація боєприпасів.Після цього представники окупаційної "влади" оголосили про евакуацію жителів низки сіл, зокрема Кринички, Айвазовське, Абрикосівка та Привітне.Крім того, 9 серпня потужні вибухи знову пролунали поблизу Старокримського полігону та в районі Джанкоя. Тоді окупанти стверджували, що нібито відбувається "планова утилізація боєприпасів".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.