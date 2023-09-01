24 серпня у церкві шанують святу Феклу, а також трьох мучеників: Андрія Стратилата, Агапія і Тимофія Газських. У народі це свято також називають Андрій-тепляк або Тепляк Тимофій. І, звичайно, сьогодні в Україні святкують День знань, а діти йдуть до школи.Що можна й не можна робити, а також кого привітати з днем ангела – дізнайтеся у матеріалі Styler.Традиції 1 вересняОсновним завданням на сьогодні завжди був збір урожаю буряка та підготовки його на зиму. З тих овочів, що вже дозріли, можна було готувати різні страви.Іншою традицією цього дня було прибирання в оселі. Господарі та господині мили вікна, підлогу та загалом готували будинок до осені. У народі є обряд про те, що саме 1 вересня потрібно принести в будинок зв’язки вівса. За повір’ями він не пускає в будинок погану атмосферу, а також дозволяє поліпшити фінансове становище мешканців.Ще однією традицією було ворожіння на горіхах. Для цього потрібно покласти на стіл волоський горіх і запитати, звідки з’явиться наречений. В який бік горіх покотиться – звідти й чекати судженого.Народні прикмети цього дня Якщо вітер дме з півдня, можна очікувати хороший урожай вівса. Щоб не було проблем із зором, варто уникати контакту з вогнем Яка погода буде в цей день, таким і буде весь місяць. Якщо захід сонця золотистий, то скоро буде мороз. На небі мало хмар – буде ясна та холодна погода.Що не можна робити 1 вересня Не розповідайте про свої плани - не збудуться. Не варто скаржитися – зіткнетеся з більш серйозними труднощами. Не ремонтуйте взуття, одяг, якщо збираєтеся в поїздку – втратите здоров’я. Не заздріть – будете мати потребу в грошах.Хто святкує імениниАндрій, Микола, Тимофій. Раніше ми розповідали, які свята та вихідні будуть у вересні за новим церковним календарем.