У Києві продовжили час роботи закладів громадського харчування на одну годину. Відтепер вони працюватимуть до 23:00.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.Він повідомив, що рішення щодо продовження роботи закладів ухвалила Рада оборони міста Києва. Воно набрало чинності сьогодні, 1 вересня.Зазначимо, що представники Національної ресторанної асоціації України зверталися з таким проханням до міської влади, оскільки рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в Києві розпочиналася о 23:00. Наразі вона триває з 00:00.Так, підприємці під час зустрічі з міською владою обгрунтовували доцільність такого рішення. Вони наголосили, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у Києві, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.Комендантська година в КиєвіНагадаємо, що комендантська година у столиці триває із 00:00 до 05:00.Під час неї заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, а також переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.РБК-Україна також повідомляло, що у столиці оновлять перепустки для пересування містом у комендантську годину. Їх будуть видавати лише співробітникам підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури та органів державної влади.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.