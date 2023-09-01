Погода в Україні 1 вересня буде з дощами. Через опади у деяких областях трохи спаде спека.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніСиноптики прогнозують, що сьогодні вдень у східних, південних, частині північних і центральних областей пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. На півдні та у центрі можливі град та шквальні пориви вітру до 15-20 м/с.На решті теорій буде сухо, опадів не очікується. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.Температура повітря вдень буде у межах +21 +26 градусів. На півдні і сході до +32 градусів, а у Карпатах лише до +18.Вночі температура опуститься до +14 +19, на півдні до +23 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні місцями хмарно, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть близько +25 градусів, а вночі +17 +19 градусів.Крім того, синоптики попереджають, що у столиці та Київській області 1-3 вересня буде спостерігатися підвищена пожежна небезпека. Пекельна спека в УкраїніНагадаємо, останніми днями в Україні фіксують аномальну спеку. Крім того, у більшості областей спостерігається майже безвітряна погода.Як зазначають синоптики, найближчими днями температура повітря в Україні дещо спаде. Але вже наступного тижня спека повернеться.Раніше у Міністерстві охорони здоров’я пояснювали, що потрібно їсти та пити під час спеки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.