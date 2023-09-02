В окупованій Волновасі Донецької області представники окупаційних адміністрацій агітували місцеве населення, намагаючись примусово залучити дітей шкільного віку до освітнього процесу за програмою РФ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.Крім того, окупанти закликали українців до участі у "виборах" та "голосуванні" за кандидатів від партії "Єдина Росія". Сім’ї, які відмовилися віддавати дітей до навчальних закладів, відвідують представники районних відділів освіти у супроводі ФСБ РФ.У разі подальшої відмови від навчання на батьків складалися протоколи про неналежне виконання батьківських обов’язків. Повідомляється, що у разі складання трьох таких протоколів батьки будуть позбавлені батьківських прав, а дітей передадуть під опіку соціальних служб дитячим будинкам на території РФ.Школярі на окупованих Росією територіяхНа тимчасово окупованих Росією теренах України місцеві окупанти постійно займаються мілітаризацією дітей. Там постійно проводяться так звані патріотичні акції.Так, раніше повідомлялося, що у Криму дітей у школі почали вчити поводитися зі зброєю. До мережі навіть потрапило відео, як молодші школярі розбирають та збирають автомат.Крім того, кримські гауляйтери вирішили навчити школярів азів військової виучки. Для цього з 1 вересня у школах буде спецкурс, який пройдуть учні, починаючи з 5 класу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.