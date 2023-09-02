Внаслідок стрілянини, яка сталася 1 вересня поблизу спільного кордону Вірменії та Азейбарджану на північний захід від Нагірного Карабаху загинули троє військових.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Сводоба.Міністерство оборони Вірменії заявило, що внаслідок інтенсивного обстрілу поблизу кордону з Азербайджаном загинуло троє військових. Ще один отримав важке вогнепальне поранення та перебуває у важкому стані.За даними відомства, позиції Вірменії були обстріляні поблизу населених пунктів Сотк і Норабак, за 8 кілометрів від кордону.У Міноборони Азербайджану, в свою чергу, повідомили, що вірменські сили в цьому районі вели вогонь по азербайджанських позиціях. Зазначається, що безпілотниками були атаковані військовослужбовці в районі Кельбакар. Поранено трьох солдат. Також, у Баку заявили, що Вірменія стягує в цей район додаткові війська. Конфлікт навколо Нагірного КарабахуКонфлікт між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років. В регіоні періодично ставалися військові конфлікти. Останнє загострення почалося в березні цього року, коли через стрілянину загинули люди.Наприкінці квітня за посередництва США Вірменія та Азербайджан провели переговори, домовившись відновити переговори щодо делімітації кордонів та нормалізації відносин. Вже влітку, в середині липня, лідери Азербайджану та Вірменії провели чергові переговори за посередництва ЄС.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.