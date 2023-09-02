Сьогодні, 2 вересня, в Україні буде відчутно свіжіше, свій внесок у зниження температури явно внесуть опади, які пройдуть у західних областях.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Початок осені, вересень – дебютант нарешті принесе свіже повітря, без спеки", – розповіла вона.За даними Укргідрометцентра, вдень у західних областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза."На решті території без опадів", – додали синоптики.При цьому температура повітря буде змінюватись на більшості території України вдень в межах 22-27°, а на півдні та сході країни – в межах 25-30°. Яка погода буде у неділю?Як розповіла Діденко, 3 вересня в західних областях дощі та грози обіцяють сильнішу активність, місцями очікуються навіть зливи та град."Дійдуть опади в неділю також до Вінницької, Житомирської, Київської областей. На решті території втримається суха погода", – констатувала синоптик.Температура повітря завтра становитиме +20-26°, на півдні та південному сході до +29°, а у західних областях навіть подекуди +18-20°.Підсумки серпня 2023У серпні 2023 року у Києві було встановлено 12 погодних рекордів. 11 із них було зафіксовано в останні дні місяця – з 27 по 30 серпня. Крім того, у рейтингу найтепліших, серпень 2023 року посів друге місце. Також останній місяць літа увійшов до десятки найсухіших з 1891 року. При цьому найхолодніше в столиці було 10 серпня, а найтепліше – 29 серпня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.