Російська влада продовжує переслідувати мігрантів, які нещодавно отримали громадянство РФ, щоб залучити їх для проходження військової служби.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.Аналітики ISW, спираючись на низку джерел, зазначають, що російська влада в Красноярському краї затримала 21 мігранта з російським громадянством, які не перебувають на обліку у військкоматах, і видала 18 з них військові повістки.Крім того, російські силовики провели рейди в торгових центрах та на ринках Нижегородської області, вручивши військові повістки 50 мігрантам, які нещодавно набули російського громадянства.Ключові висновки ISW : Українські сили продовжили наступальні операції під Бахмутом та на півдні Запорізької області. Підтверджено, що ЗСУ 1 вересня досягли деяких успіхів. Російські війська провели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом і на лінії Авдіївка-Донецьк, але не досягли якихось підтверджених успіхів. Російська окупаційна влада оголосила 1 вересня, що голосування з регіональних виборів у Росії розпочалося на окупованій частині України і триватиме у різних формах до 10 вересня. Російські чиновники продовжують зусилля щодо примусового прищеплення української молоді російської культури та ідентичності шляхом інтеграції шкіл окупованої частини України до російської системи освіти.Нагадаємо, що за останню добу ЗСУ ліквідували ще 470 загарбників, знищили 23 ворожі танки, 23 артсистеми та 9 бронемашин.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.