Тайвань готується до прибуття потужного тайфуну Хайкуй. Майже 3000 людей були евакуйовані, також скасували внутрішні авіарейси.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Очікується, що тайфун Хайкуй вийде на гірський південний схід Тайваню в неділю 3 вересня. Уряд заявив, що 2868 людей вже евакуювали з поселень. Округи та міста на сході та півдні оголосили цей день вихідним.Влада мобілізувала військових та обладнання для допомоги в ліквідації наслідків майбутньої повені, яку може спричинити негода. Дві головні внутрішні авіакомпанії Тайваню UNI Air і Mandarin Airlines скасували всі рейси. Також, було відмінено всі поромні перевезення до морських островів. Тайфуни в ТайваніНаприкінці липня острівна держава відмінила свої щорічні військові навчання через через підготовку до найсильнішого шторму за чотири роки. Тайфун Доксурі отримав четверту категорію небезпеки за шкалою ризику тропічних штормів від 1 до 5 балів. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.