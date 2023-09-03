В Україні запустили сайт “Все про мінну безпеку”, який призначений для дітей, батьків та вчителів, оскільки практично 30% держави все ще забруднено вибухонебезпечними предметами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт.У ДСНС нагадують, що раніше в Україні неодноразово були випадки мінування росіянами іграшок та інших предметів, які привертають увагу дітей, а отже, становлять велику загрозу їхньому життю та здоров’ю."Діти є особливою групою ризику, адже їхня цікавість чи неуважність можуть коштувати їм життя. Тому зараз дуже важливо навчати дітей та їхніх батьків правилам мінної безпеки", – заявив директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Олександр Чекригін.Тому фахівці розробили ресурс про мінну безпеку. Він містить чотири розділи: для батьків, вчителів, підлітків та дітей. У кожному викладено адаптовану відповідно до віку інформацію про різновиди мін та правила поводження з ними.При цьому в розділі для вчителів можна знайти методичні рекомендації щодо проведення уроку з мінної безпеки та готові презентації для учнів різних класів.Мінна небезпекаВнаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв’язку з цим цивільних закликають: уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг; не чіпляти будь-які підозрілі предмети; не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.Нагадаємо, що раніше в селі Руська Лозова Харківського району 73-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.