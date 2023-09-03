Російські війська за допомогою “Шахедів” атакували припортову інфраструктуру Подунав’я в Одеській області сьогодні вночі, 3 вересня. Повідомляється, що окупанти випустили 25 безпілотників.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України."Окупанти здійснили кілька хвиль атак ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Охтарськ, РФ). Всього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", 22 з них знищено силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України", – йдеться у повідомленні. Повідомляється, що внаслідок нічного удару є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували. Попередньо відомо про двох постраждалих цивільних осіб. Їм надано медичну допомогу.Окупанти посилили обстріл портівРосійські війська останніми місяцями посилили удари по портовій інфраструктурі України. Так, у ніч проти 16 серпня російські військові обстріляли південь України дронами-камікадзе. Сили ППО збили 13 "Шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей.При цьому головною метою загарбників знову були порти. Так, вони атакували порт Рені в Одеській області.У двох металевих складах ангарного типу загорілись два трактори. Також постраждала будівля старого елеватора, частина силосів та складів для зберігання зернових. До того ж, було зруйновано новий склад під зерно, майже добудований.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.