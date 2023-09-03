Північна Корея провела імітацію “тактичної ядерної атаки”, яка включала дві крилаті ракети великої дальності з фальшивими ядерними боєголовками.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дві крилаті ракети з макетами ядерних боєголовок були випущені в бік Західного моря півострова і пролетіли 1500 кілометрів на заданій висоті 150 метрів.

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