Українці в серпні придбали трохи більше 5,8 тисяч нових легкових автомобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу асоціації “Укравтопром”.У порівнянні з липнем споживча активність збільшилася на 9%. Найбільший попит у серпні мали автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 1118 штук. У порівнянні з минулим роком, серпнева реалізація нових Toyota в Україні збільшилася на 49%.Друге місце зайняв Volkswagen з результатом 611 проданих одиниць. На третій позиції у рейтингу Renault – 501 авто (+143%). Четверте та п’яте місця посіли відповідно BMW та Skoda. Титул бестселера на ринку нових легкових автомобілів за підсумками серпня дістався Renault Duster, всього за місяць було продано 473 машини.Зазначається, що з січня по серпень 2023 року українці придбали та поставили на облік понад 38,1 тисячі нових легкових автомобілів, що на 56% більше, ніж за аналогічний період минулого року.Український автомобільний ринок відновлюєтьсяЗ кожним місяцем після початку повномасштабного вторгнення український ринок нових автомобілів поступово відновлюється.Так, у червні українці придбали близько 5,6 тисячі нових легкових автомобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше. Серед лідерів ринку – компактні та середньорозмірні кросовери.Також в Україні все більшим попитом користуються електромобілі. Зростання популярності електромобілів в Україні пов’язане з їх головними перевагами – низькою вартістю експлуатації та майже повною відсутністю необхідності сервісного обслуговування порівняно з машинами з ДВЗ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.