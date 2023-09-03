Ракетні удари та артилерійські обстріли – одні з найбільш небезпечних видів вогневого враження під час війни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали на відкритій місцевості, потрібно дотримуватись декількох правил.Правило 1. Негайно лягайте на землю.Лягати потрібно туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення.Правило 2. Закривайте долонями вуха та відкривайте рот.Такі маніпуляції зможуть врятувати вас від контузії та уберегти від баротравми.Правило 3. Рахуйте секунди від залпу до падіння снаряда і починайте бігти в укриття відразу після прильоту.Що може стати ідеальним укриттям?• підвал;• бомбосховище;• воронки від попередніх снарядів;• канави та траншеї.Важливо! Не розбирайте завалів самостійно, чекайте на фахівців з розмінування та представників аварійно-рятувальної служби.Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що робити, якщо ви потрапили під завал.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.