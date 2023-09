Найбільші банки Китаю надають РФ мільярди доларів позики, оскільки міжнародні санкції стосовно неї через повномасштабну війну проти України змушують західних кредиторів залишити країну.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.Як йдеться у публікації, після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року західні регулятори почали вживати жорстких заходів щодо країни-агресора, вводячи санкції та закликаючи банківські установи припинити операції з Москвою. Тепер китайські кредитори заповнюють "прогалину", що утворилася.Проаналізовані фахівцями Київської школи економіки для газети дані вказують, що чотири найбільші банки КНР збільшили в 4 рази свій вплив на російський банківський сектор з лютого-березня минулого року.Йдеться про такі банки, як Bank of China Ltd., Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. та Agricultural Bank of China Ltd. Вони мали сукупний вплив на РФ на початку 2022 року на 2,2 мільярда доларів, але до кінця березня цього року цей показник зріс майже до 10 мільярдів доларів, про що свідчать дані Центробанку Росії.Як зазначив заступник директора з розвитку Київської Школи економіки Андрій Онопрієнко, кредити банків Китаю російським банкам і кредитним організаціям, які здебільшого представляють собою заміну доларів і євро на юані, показують, що "санкції роблять свою справу".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.