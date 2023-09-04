Гороскоп на початок осені каже, що з 4 вересня Венера повернеться у прямий рух і перестане бути ретроградною. Отже, справи серцеві перестануть буксувати. І хоча Меркурій все ще є ретроградним, у багатьох знаків Зодіаку будуть зміни в особистому житті.Астрологи назвали знаки Зодіаку, на яких найближчим часом чекає щастя в коханні. Хто опинився у цьому списку – читайте нижче.РакДля вас найближчі дні стануть найкращими. Намагайтеся скористатися моментом і киньте всі сили на те, що для вас важливо. У сфері кохання ви опинитеся у виграші – зараз найкращий період для догляду, побачень, сімейних подорожей, романтики.СкорпіонПристрасність представників цього знаку влаштує справжню бурю найближчими днями. Не виключений любовний трикутник, зрада або просто неймовірно захоплююча та романтична пригода. Добре подумайте, перш ніж падати у вир із головою.ВодолійНад вами нависла якась хмара на початку вересня, яка потребує негайного вирішення. І стосується ця хмара або ваших минулих стосунків і помилок, які були скоєні або думок про щось зовсім вже нове. Варто розставити крапки над "і" та рухатися вперед. Там на вас чекає море чуттєвості.До речі, раніше ми розповідали, що чекає на кожен знак Зодіаку у вересні.А також писали про те, на кого зі знаків Зодіаку чекають круті зміни на початку осені.