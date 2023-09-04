Погода в Україні сьогодні, 4 вересня, буде не спекотною. Частину регіонів накриють дощі з грозами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні вдень у більшості західних, північних та східних областей України пройдуть короткочасні дощі. Місцями очікуються грози.На решті теорій буде сухо, опадів не прогнозується. Вітер переважно північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.Температура повітря вдень на заході та півночі буде у межах +19 +24 градусів. На решті території до +29 градусів.Вночі температура опуститься до +11 +16, на півдні до +19 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно з проясненнями, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північний та північно-східний, 5-10 м/с.Стовпчики термометрів вдень покажуть +20 +22 градуси, а вночі +13 +15 градусів. Аномальна погода в УкраїніНагадаємо, наприкінці літа в Україні фіксували аномально високу температуру. Крім того, пекельна спека також спостерігалася в Європі, США та інших країнах.Як зазначають синоптики, найближчими днями температура повітря в Україні дещо спаде, але потім знову повернеться.Також в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на перший місяць осені.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.