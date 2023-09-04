На Одещині внаслідок багатогодинної масованої ворожої атаки із застосуванням ударних дронів типу “Шахед” у ніч на 4 серпня за цивільною інфраструктурою Подунав’я є пошкодження у двох територіальних громадах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України та голову Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.Тривалість атакиРосійські удари на південь Одеської області здійснювалися за кілька хвиль. Так, окупанти запускали групи безпілотників з акваторії Чорного моря, а також ворожі цілі рухалися вздовж кордону з Румунією.Усього атака тривала три з половиною години.Робота ППОУ регіоні працювали сили та засоби протиповітряної оборони з метою противника.Як поінформували військові, ППО вдавалося збити 17 ударних дронів, проте були і влучення.Які наслідкиУ двох територіальних громадах на півдні Одеської області внаслідок ворожої масованої атаки були пошкоджені складські та виробничі будівлі, обладнання аграрних та промислових підприємств."Також через попадання уламків внаслідок збитків виникло кілька загорянь на території цивільних об’єктів. Станом на сім годин вогонь ліквідовано", – зазначив голова ОВА.Повідомлень про постраждалих не надходило", – розповіли військові.Також у Силах оборони півдня показали фото із наслідками "прильотів" . Нічна атака РФ 4 вересня по Одеській областіЦієї ночі російські окупанти вкотре влаштували повітряну атаку територією України. У командуванні Повітряних сил попереджали про загрозу застосування ворогом балістичних ракет для ударів, а також – ударних дронів.Зокрема, така небезпека оголошувалась не лише для Одеської області, а й для Херсонської.Під атаку ворога в Одеській області потрапили Приморське, Ізмаїл та район, Кілійський район – тобто південь регіону.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.