Росіяни на окупованих територіях намагаються залучити паспортизованих громадян до лав так званих “загонів територіальної оборони” з метою використання їх на фронті.Про це ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає РБК-Україна.За її словами, наразі підрозділи росіян виснажені, тож воювати з ЗСУ приїздять нерідко "потріпані" загони. "Наша бойова робота не дає їм такого передиху, ми продовжуємо свою роботу. Контрбатарейно їх тероризуємо у відповідь", – заявила Гуменюк.У відповідь на це окупанти намагаються поповнити ресурс за рахунок населення окупованих територій, в тому числі і тих, кого насильно паспортизували. Їм пропонують вступити в так звані "загони територіальної оборони", переконуючи, що вони будуть потрібні тільки на території своїх населених пунктів. Окупанти посилили свою паспортизаціюВіцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що росіяни активізували зусилля з паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях напередодні так званих "виборів".Так, 10 вересня у РФ пройдуть вибори, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. На окупованих територіях України вони вирішили провести аналогічні голосування, для цього туди вже завезли пропагандистів та політтехнологів. Крім цього, стосовно людей, що не мають паспорта РФ відбуваються всілякі утиски, наприклад, такі матері-одиначки не можуть отримати виплати.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.