Вранці, 4 вересня, росіяни обстріляли Дніпропетровську область, зафіксовано влучання в інфраструктурний об’єкт.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.За його словами, сили ПвК "Схід" збили шість порожих дронів-камікадзе, однак є і вручання."Є й влучання по інфраструктурному об’єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються", – написав Лисак.Також він додав, що за попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.Нічна атака 4 вересняЦієї ночі росіяни знову влаштували повітряну атаку на територію України. У командуванні Повітряних сил попереджали про загрозу застосування ворогом балістичних ракет для ударів, а також – ударних дронів. Зокрема, така небезпека оголошувалась не лише для Одеської області, а й для Херсонської.Пізніше стало відомо, що наше ППО збило 17 безпілотників в Одеській області, однак у двох територіальних громадах на півдні Одеської області внаслідок ворожої масованої атаки були пошкоджені складські та виробничі будівлі, обладнання аграрних та промислових підприємств.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.