РБК-Україна спільно з волонтерським фондом “Кіт Муран” оголошує важливий збір на дрони для військових 109 бригади, яка воює під Горлівкою.Детальніше про збір – читайте нижче в матеріалі РБК-Україна. Мета - зібрати 3 млн гривень, щоб закупити 250 безпілотників."Наша група кожен день застосовує FPV дрони-камікадзе. Ними ми палимо ворожу техніку і нищимо ворогів. Але, звичайно, дронів потрібно набагато більше. Видання РБК-Україна оголосило збір на придбання для нас таких 250-ти "пташок". На це потрібно 3 млн гривень", – каже військовий 109-ї бригади, відомий український громадський діяч Єгор Фірсов.Хлопцям на передовій дуже потрібні FPV-дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Не буває маленьких донатів, кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору на "пташки"!Захистимо країну разом!Реквізити:Банка: https://send.monobank.ua/jar/51wCdnV3SLPayPal: [email protected]Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.