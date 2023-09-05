Римський статут потребує реформування, оскільки в міжнародному праві зараз залишаються “лазівки”, які унеможливлюють притягнення лідерів РФ до притягнення до відповідальності за агресію та порушення миру перед Міжнародним кримінальним судом (МКС).Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає РБК-Україна з посиланням на “Укрінформ”.Німецький чиновник під час виступу на нараді керівників дипломатичних відомств у Берліні висловився за глибоке реформування глобальних міжнародних організацій, що стало очевидним після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну."Я вважаю, що ми знаходимося у вирішальному моменті, коли можна досягти того, що раніше було неможливо – реформувати Римський статут, щоб злочин агресії міг переслідуватися Міжнародним кримінальним судом", – наголосила вона.Бербок також зазначила, що злочин агресії не повинен залишитися безкарним.Нагадаємо, що раніше в липні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок також закликала реформувати міжнародне право, щоб російського диктатора Володимира Путіна було притягнуто до відповідальності за розв’язання війни проти України.Ордер МКС на арешт ПутінаНагадаємо, що у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Також ордер було видано на ім’я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.Також повідомлялося, що прокурор МУС Петро Гофманський може видати нові ордери на арешт Путіна та вищого керівництва Росії.Трибунал над РФ за злочини в УкраїніНа початку липня Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила резолюцію щодо створення спецтрибуналу для притягнення РФ до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини.До групи, яка працює над створенням трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України, входять 37 країн.Як заявив у червні член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, міжнародний спеціальний трибунал може запрацювати вже наступного року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.