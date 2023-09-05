На погоду в Україні сьогодні, 5 вересня, впливатиме антициклон Olenka. Він принесе суху погоду на всю територію країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Антициклон Olenka організує 5 вересня в Україні суху погоду. Дощів переважно не буде, хіба пройдуть трохи на сході та в Приазовʼї", – розповіла вона.При цьому, за даними Діденко, температура повітря очікується "комфортною", в діапазоні – +22….+26 градусів, на півдні – до +29 градусів."У Києві у вівторок буде сухо, +25 градусів", – констатувала синоптик.Коли очікувати бабине літо?Як додала Діденко, надалі в Україні очікується бабине літо."Надалі в Україні – бабине літо, буде повсюди сухо, свіжо, не холодно", – описала погоду найближчими днями синоптик.Погода у вересні 2023 в УкраїніЯк розповіли синоптики у вересні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 15-19 градусів тепла, в Карпатах 12-13 градусів. Це на 1-2 градусів вище за норму. При цьому похолодання варто чекати не раніше другої половини вересня.Що стосується загального прогнозу на осінь 2023 в Україні, то на думку синоптиків, вона буде сухою та аномально теплою. Зокрема, порівняно з останніми десятиліттями, восени 2023 року середня температура буде вищою на 1 градус.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.