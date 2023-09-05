У тимчасово окупованому Маріуполі та районі продовжують активно діяти Сили спротиву. Партизани протягом літа ліквідували десятки російських загарбників.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка та Telegram-канал “Маріуполь.Спротив”.Відповідно до підбиття представниками Сил Спротиву підсумків "Українського літа" в Маріуполі, враховуючи дані з підтвердженням від російських ЗМІ та пабліків, йдеться про ліквідацію 21 військового РФ на території міста та району.У публікації уточнюється, що знищення живої сили ворога відбувалося, зокрема, шляхом отруєння.При цьому Андрющенко звертає увагу і на вибухи району Маріуполя, внаслідок яких загинули сотні окупантів."Якщо додати до рахунку загиблих та поранених у двократній бавовні в Юр’ївці, то загальний рахунок “хороших” росіян піде на декілька сотень", – зазначив він.Діяльність партизанів у МаріуполіНезважаючи на те, що російські окупанти вважають захоплений Маріуполь Донецької області своїм тилом і перетворюють його на військову базу, там постійно відбуваються різні вибухи та пожежі, оскільки у місті добре розвинутий партизанський рух.Так, наприклад, наприкінці серпня місцеві партизани підпалили базу росіян у Маріуполі. В результаті загарбники втратили щонайменше чотири транспортні засоби.При цьому у середині серпня Сили опору в Маріуполі також спалили базу окупантів.Раніше радник мера Петро Андрющенко повідомляв, що загарбники посилили перевірки місцевого населення у Маріуполі та проводять так звані зачистки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.