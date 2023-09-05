Українські військові ліквідували минулої доби ще 560 російських загарбників, таким чином загальні втрати Росармії в нашій країні перевищили в живій силі 265 тисяч. Також Сили оборони знищили систему ППО та дев’ять танків.Про це передає РБК-Україна з посиланням на оновлені дані Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.09.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 265 680 (+560) осіб ліквідовано, танків – 4489 (+9) од., бойових броньованих машин – 8670 (+7) од., артилерійських систем – 5649 (+38) од., РСЗВ – 747 (+6) од., засоби ППО – 504 (+1) од., літаків – 315 од., вертольотів – 316 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4512 (+31) од., крилаті ракети – 1447 од., кораблі/катери – 19 од., автомобільної техніки та автоцистерн – 8175 (+26) од., спеціальна техніка – 851 (+4) од.Ситуація на фронті на ранокЯк розповіли в Генштабі ЗСУ 4 вересня в ранковому зведенні, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 пункти управління противника.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.