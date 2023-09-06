В тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області росіяни вивезли обладнання із місцевого підприємства.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву. Зазначається, що через складну для росіян ситуацію на південному фронті, окупанти почали обкрадати підприємства в Запорізькій області. У Токмаку російські війська розграбували ковальсько-штампувальний завод."Наразі місцевою окупаційною владою розроблений план вивозу інших матеріальних цінностей захопленого міста, який буде приведений в дію у разі провадження погіршення ситуації для окупантів", – зазначують в ЦНС.Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій областіУкраїнські військові продовжують ведення наступальних дій та прориваються до другої лінії оборони російських окупантів на півдні. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що маркером наступного прориву ЗСУ буде звільнення Токмака. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.