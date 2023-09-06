Гороскоп на вересень обіцяє активний та динамічний місяць для багатьох представників зодіакального сузір’я. Однак більшість вересня буде під впливом ретроградного Меркурія, а це означає, що можуть бути неприємності. У тому числі фінансові.Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими з грошима у вересні. Хто потрапив до списку – читайте нижче.ОвенВам варто згадати про розумну економію, бо на початку осені ви будете схильні кидати гроші на вітер або нерозумно до них ставитись. Найбільша стаття ваших витрат – на задоволення. У першій половині місяця на вас чекає фінансовий сюрприз, а в другій – спрага пригод може швидко спустошити ваші кишені.ЛевВам слід переглянути свій список витрат на вересень. У ньому явно з’явилося кілька статей, яких варто позбутися. Заощаджені кошти можна буде вкласти в навчання або інвестувати в новий проєкт. Ближче до кінця місяця у вас може змінитись ситуація на роботі, постарайтеся підготуватися до неї фінансово.ТерезиВи давно хочете щось змінити у своїй кар’єрі, і саме у вересні ситуація почне на вас тиснути. Початок осені стане для вас періодом випробувань і перед вами буде нелегкий вибір – ризик залишитися без роботи або зовсім новий вид діяльності. Пам’ятайте, що рішення необхідно ухвалювати лише вам.ВодолійПостарайтеся у вересні уникнути боргів – не позичайте для себе і не давайте комусь у борг. Початок осені для вас – не найкращий період для таких ризикованих операцій із грошима. Перегляньте свій бюджет, почніть планувати витрати та доходи. І стримуйте свої спокуси імпульсивних покупок у вересні.До речі, раніше ми писали, які прогнози дали астрологи кожному знаку Зодіаку на вересень.А ще розповідали, що до NASA додали 13 сузір’я й у всіх змінить знак Зодіаку.