Російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Києву сьогодні вранці, 6 вересня. Внаслідок падіння уламків збитої ракети виникла пожежа.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.Повідомляється, що падіння уламків спричинило спалах на території торговельного підприємства в Київській області, рятувальники його оперативно ліквідували. За попередніми даними, жертв та постраждалих не виявлено.Обстріл України вночі 6 вересняРосійські війська завдали масованого удару по Одеській області за допомогою БПЛА типу "Шахед". Повідомляється, що внаслідок удару у кількох населених пунктах області зафіксовано руйнування та пожежі. Також пошкоджено об’єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури, одна людина загинула.Також окупанти завдали комбінованого ракетного удару по столиці. У Києві та низці регіонів працювали сили ППО.Пізніше стало відомо, що окупанти випустили по столиці крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву було запущено ракети іншого типу, ймовірно – балістичного. Усі ворожі цілі, що рухалися у напрямку столиці, були знищені силами та засобами ППО. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.