У Києві сьогодні вночі 6 вересня пролунали вибухи. Працюють сили протиповітряної оборони.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА. "Увага! В столиці працює ППО!", - йдеться у повідомленні КМВА.Мешканців столиці закликають перебувати в укриттях під час повітряної тривоги або дотримуватися правил "двох стін".Мер Києва Віталй Кличко повідомив, що в напрямку столиці "йдуть ще ракети". Масштабна повітряна тривогаСьогодні вночі 6 вересня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Сили оборони півдня повідомили про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.