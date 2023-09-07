Сьогодні, 7 вересня, по усій території України очікується мінлива хмарність, втім без опадів. Лише вдень у Донецькій та Луганській областях можливий короткочасний дощ.Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр."Мінлива хмарність.Без опадів, лише вдень у Донецькій та Луганській областях місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.", – пише пресслужба.Температура: на заході коливатиметься від +9 до +14 вночі й від +22 до +26 вдень; на півночі коливатиметься від +10 до +15 вночі й від +19 до +24 вдень; на півдні коливатиметься від +14 до +19 вночі й від +24 до +27 вдень; на сході коливатиметься від +12 до +16 вночі й від +20 до +26 вдень.

Фото: прогноз погоди на 7 вересня (facebook.com/UkrHMC)Погода в Києві та області"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.", – пише пресслужба.Температура в області вночі +10 – +15, вдень +20 – +25, а в Києві – вночі +13 – +15, вдень близько +22-24."Зверніть увагу, 7-9 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – додає пресслужба. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.