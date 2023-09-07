Ілон Маск отримав кредит від компанії SpaceX, якою він керує в розмірі 1 млрд доларів в той час, коли він купував Twitter за 44 млрд.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal. Протягом багатьох років Маск мав домовленості з банками про запозичення під заставу його акцій у своїх компаніях. У приватній SpaceX сама компанія була його кредитором.Згідно з документами, з якими ознайомилося видання, SpaceX схвалив Ілону Маску позику, яка була забезпечена деякими його акціями в компанії. Він повернув кредит із відсотками незабаром після того, як узяв.Варто зазначити, що згідно з заявою SpaceX до Федеральної комісії зі зв’язку США, Маск є найбільшим акціонером компанії, йому належить 42% акцій і майже 79% голосів.Twitter після купівля Ілоном МаскомЗа даними видання Bloomberg, Twitter втричі впав у ціні, після купівлі соцмережі Ілоном Маском за 44 млрд доларів в жовтні 2022 року. Зазначається, що до втрати 50% доходів від реклами призвели проблеми з модерацією контенту.У дослідженні Єврокомісії йдеться, попри добровільні зобов’язання найбільших компаній соцмереж, включно з Meta, вживати заходів проти роспропаганди, російська дезінформація, спрямована проти України, процвітає і важливу роль в цьому відіграв Twitter Ілона Маска.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.