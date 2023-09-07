Російські війська завдали масованого удару “Шахедами” по Одеській області сьогодні вночі, 7 вересня. Поранення отримала одна людина.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера."За три години російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів. Внаслідок сьогоднішнього нальоту "Шахедів" у кількох населених пунктах пошкоджено об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративну будівлю", – зазначив голова Одеської ОВА.За його словами, внаслідок обстрілу постраждала одна людина – водій вантажівки отримав легку травму ноги. На місці триває ліквідація наслідків, працюють усі служби.Обстріли Одеської областіВ останні тижні окупанти посилили нічні удари по Одеській області. Так, російські війська атакували "Шахедами" Одеську область вночі 6 вересня. Зокрема під удар потрапив Ізмаїльський район. Через атаку загинув співробітник агропідприємства, який отримав тяжкі поранення, він помер у лікарні.Крім того, в ніч проти 4 вересня російські окупанти в черговий раз намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Їхньою метою стала портова інфраструктура в Одеській області на річці Дунай.Вже після атаки в Міністерстві закордонних справ України зазначили, що дрони РФ впали на території Румунії. Офіційний Бухарест не підтверджував цієї інформації.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .