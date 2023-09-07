Міністерство оборони Російської Федерації пропонує ставити на військовий облік призовників та військовозобов’язаних, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральний портал проектів нормативних правових актів РФ.Окупанти хочуть виключити з положення про військовий облік підпункт, який звільняв громадян, що відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, від постановки на військовий облік.У відомстві пропонують запровадити поняття "особливого військового обліку", який здійснюватимуть в’язниці. Відповідні списки складатимуть та оновлюватимуть виправні установи.Мобілізація в’язнів в РосіїЗ початку 2023 року Міноборони Росії почало активно вербувати ув’язнених для участі в бойових діях в Україні. В травні Генштаб ЗСУ повідомляв, що час на підготовку мобілізованих ув’язнених в РФ скоротили майже втричі через значні втрати живої сили. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.